ÖSV-Damen wollen Wende ++ Gareth Bale hört auf

Die ÖSV-Damen wollen in Flachau die Trendwende einleiten, Gareth Bale beendet überraschend seine Karriere und Dominic Thiem bereitet sich akribisch auf die Australian Open vor - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 10. Januar.