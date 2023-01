„Bald keine Wirtshäuser mehr in den Ortschaften“

Trotz Höchststand an Beschäftigten seien auch die fehlenden Mitarbeiter in der Branche ein Problem. Freizeit sei den Menschen heutzutage wichtiger geworden. Das merkt man auch bei den Anstellungsformen in der Gastronomie. Teilzeit boomt, viele wollen nicht mehr Vollzeit arbeiten. „Das hat auch Corona mit sich gebracht. Da gibt es ein Umdenken in der Gesellschaft.“ Die Babyboomer gehen in Pension, die Zahl der jungen Menschen, die in die Arbeitswelt starten, ist im Vergleich deutlich niedriger. „Summa summarum ist das eine riesige Keule, die hier die Branche trifft.“