Rekord-Kapitän Hugo Lloris sagt Adieu

Die langjährige französische Nummer eins Hugo Lloris wird nicht mehr für Frankreichs Nationalmannschaft spielen. Der 36-jährige Rekord-Nationalspieler (145 Länderspiele) erklärte in einem Interview mit der Sportzeitung „L‘Equipe“ am Montag seinen Rücktritt vom internationalen Fußball. Bei seinem Verein Tottenham will der Weltmeister von 2018 und Finalist von 2022 aber weiter machen.