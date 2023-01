Zaubertor! Rapid spielt ManUnited schwindlig

Fabrikant: Enes Tepecik, Rücknnummer 40 und Kapitän der grün-weißen U19-Auswahl. Er trickste in der Halle beim Mercedes-Benz-JuniorCup in Sindelfingen - Rapid verteidigte erfolgreich den Titel - nach allen Regeln der Hallenkunst. Speziell beim 3:1-Sieg im Halbfinale gegen Manchester United ließ er seine Zangler-Qualitäten beeindruckend aufblitzen. Mithilfe der Bande ließ er zunächst zwei Gegenspieler aussteigen, überlistete dann noch den ManUnited-Goalie, streichte mit der Fußsohle elegant über den Ball, wodurch der letzte Gegenspieler ins Leere sauste. Dann schob er den Ball ins leere Tor ein. Hallenfußball in Perfektion. Sehr zum Genuss der Zuseher und der übertragenden „Sport1“-Kommentatoren.