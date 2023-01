Kristoffersen „sagt in der Emotion oft Blödsinn“

Es ist die zweite Folge von „Krone oder Kasperl“ im neuen Jahr. Diesmal dreht sich in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter viel um den alpinen Ski-Weltcup und die mäßigen Ergebnisse der ÖSV-Ladys, das „Podium-lose“ Adelboden-Wochenende und Henrik Kristoffersen und dessen Kritik an der Kurssetzung von ÖSV-Trainer Martin Kroisleitner. Hofstetter: „Henrik ist ein Typ, der sich nicht verbiegen lässt. In der Emotion sagt er halt oft auch einen kleinen Blödsinn. Trotzdem ist er ein super Bursch und für Medien gut verwertbar.“