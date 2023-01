Pures Wintervergnügen auch abseits der Skipisten

Vom Wandern bis zur Rodelbahn

Ausgeblieben seien nicht die Gäste, sondern nur Frau Holle. „Aufgrund der Witterungsbedingungen haben viele Skigebiete alternative Angebote geschnürt“, hält auch Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, fest. So wurden etwa bei den Östscherliften in Lackenhof, der Gemeindealpe Mitterbach, im Skigebiet Annaberg und bei den Hochkar Bergbahnen zeitweise ein Fußgängerbetrieb durchgeführt. In der Wexl Arena in St. Corona am Wechsel waren der Motorikpark sowie die Sommerrodelbahn in Betrieb.