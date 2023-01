52-Jähriger starb vor Augen seines Sohnes

Der 52-jährige Mann und sein Sohn wollten am Samstagnachmittag in Vorau eine Fichte im eigenen Wald fällen. Diese blieb aber in einem anderen Baum hängen. Der Sohn wollte einen Traktor mit Seilwinde holen, als er zurückkam, entdeckte er den schwer verletzten Vater neben dem heruntergestürzten Baum liegend.