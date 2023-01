Tirol: Ski- und Rodelunfälle fast im Minutentakt

Bub krachte in dreiköpfige Gruppe

Hintertuxer Gletscher, 12.15 Uhr: Ein deutscher Bub (11) fuhr mit seinen Skiern in Richtung des Schleppliftes „Ramsmoos“ talwärts, verlor dabei die Kontrolle und durchbrach ein von der Skischule angebrachtes Absperrnetz. In der Folge kollidierte der Bursche mit drei hinter dem Absperrnetz befindlichen Wintersportlern, einer zwölfjährigen Deutschen, einem siebenjährigen Briten und einer 45-jährigen Deutschen 45. „Durch die Kollision kamen alle Beteiligten zu Sturz.“ Während sich der Elfjährige Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich der Wirbelsäule zuzog und mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen wurde, begaben sich die anderen mit leichten Verletzungen selbstständig in ärztliche Behandlung.