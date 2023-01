Ab Montag gilt wieder Stallpflicht für Geflügel

Am 30. Dezember 2022 wurde im Bundesland Wien ein Fall von Geflügelpest (Aviärer Influenza, HPAI) bei einem Schwan festgestellt, seitdem mehren sich die Nachweise bei tot aufgefundenen Wildvögeln auch im Bundesland Niederösterreich. Zuvor wurde laut AGES am 9. November 2022 ein Ausbruch in der Steiermark bestätigt.