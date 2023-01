32-Jähriger onanierte mehrmals in Linienbus

Zum ersten Mal hatte der Mann am 30. Dezember gegen 17.15 Uhr im Linienbus von Judenburg nach Knittelfeld sein Unwesen getrieben. Er stellte sich in den Nahbereich des Sitzplatzes einer Frau und begann in weiterer Folge mit seiner Hand im Bereich seines Geschlechtsteiles umherzugreifen, wobei er den Blickkontakt zu der Frau suchte. Am 3. Jänner, Dienstag, stieg der Somalier wieder zur selben Zeit in den Bus, als die Frau von Judenburg nach Knittelfeld fuhr. Nachdem er sich wieder im Nahbereich des Opfers hingestellt hatte, öffnete in weiterer Folge seinen Hosenschlitz und begann vor der Frau zu onanieren.