17-Jähriger nach Taxiüberfall in Linz vor Gericht

Fahrer verprügelt

Der 17-Jährige stieg in der Nacht auf den 9. November gemeinsam mit den zwei 13-Jährigen - einem Burschen und einem Mädchen - in Linz in ein Taxi. Die drei ließen sich nach Kronstorf chauffieren. Dort soll der 13-Jährige eine Waffe in seiner Jackentasche vorgetäuscht und dem Taxilenker gedroht haben, ihn zu erschießen, wenn er ihnen nicht sein Auto überlasse. Gemeinsam sollen die zwei Burschen den Fahrer verprügelt und aus seinem Fahrzeug vertrieben haben.