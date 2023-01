Führerscheinneuling rast mit 167 km/h über die A12

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13.40 Uhr. Der 21-Jährige, bei dem es sich um einen Probeführerscheinbesitzer handelte, fuhr auf der Inntalautobahn bei Angath an einer Baustelle vorbei. Doch anstatt der erlaubten 80 km/h bretterte er mit stolzen 167 km/h dahin. In Wörgl war „Schluss mit Lustig“. „Eine Streife der Landesverkehrsabteilung konnte den Lenker anhalten“, heißt es von der Polizei.