Mordalarm in Wien-Margareten ++ Terrorprozess Wien

Ein weiterer Mordalarm in der Bundeshauptstadt: Ein 24-jähriger Mann wurde am späten Dienstagabend auf offener Straße im fünften Wiener Gemeindebezirk mit zwei Messerstichen niedergestochen. Und: Im Prozess um den Terroranschlag in Wien, bei dem sechs Angeklagte den Attentäter unterstützt haben sollen, hat nun die Mutter des Täters ausgesagt. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone-News am Mittwoch, dem 4. Jänner, mit Stefana Madjarov.