Mädchen (14) niedergestoßen und ausgeraubt

Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag in der Oststeiermark eine 14-Jährige von hinten niedergestoßen und beraubt. Der Täter flüchtete samt einer Geldbörse und Bargeld. Das Mädchen blieb unverletzt, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.