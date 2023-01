Nepp: „Gehaltserhöhung steht Politikern nicht zu“

„Hacker soll zurücktreten“

Das Gesundheitssystem in Österreich ist am Limit. Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp und der Wiener FPÖ-Klubobmann, Maximilian Krauss, haben in einer Pressekonferenz das FPÖ-Prüfersuchen betreffend der Ordnungs- und Zweckmäßigkeit des Wiener Gesundheitsverbunds aufgrund gravierender Missstände im Management des Gesundheits- und Pflegebereichs präsentiert. Dominik Nepp begründete das Prüfersuchen in erster Linie mit den nahezu täglich neuen Skandal-Meldungen aus den Wiener Spitälern. Hohe Arbeitsbelastung und zu wenig Personal sind Gründe, warum das Gesundheitssystem in Österreich nicht gut funktioniert. „Stadtrat Hacker muss zurücktreten“, so Dominik Nepp.