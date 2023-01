Willi soll Polit-Krise durch Rücktritt beenden

Einig sind sich FPÖ, Liste Fritz und Gerecht-GR Gerald Depaoli in der Beurteilung der politischen Arbeit von BM Willi (Grüne): „Er muss schnell Platz machen für einen neuen, verlässlichen Bürgermeister. Es braucht in diesem Amt nämlich Personen mit Rückgrat und kein Stadtoberhaupt, das ferngesteuert wird“, sagte FP-Vize Markus Lassenberger in Anspielung auf dessen grünen Beraterstab.