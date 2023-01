Steirische Wirtschaft startet in neues Krisen-Jahr

Die Uhr tickte gnadenlos in Richtung Jahreswechsel: Seitdem bekannt war, dass Deutschland seine Wirtschaft ab dem 1. Jänner mit einem gewaltigen Strom- und Gaspreisdeckel unter die Hände greift (als „Doppelwumms“ bezeichnete Kanzler Olaf Scholz die Maßnahme), war die Anspannung in vielen Chefetagen sehr groß. Wenn der wichtigste Handelspartner (und Standort zahlreicher Konkurrenzfirmen) von günstigen Energiepreisen profitiert, droht ein eklatanter Nachteil, gerade in der für die Steiermark so wichtigen Industrie.