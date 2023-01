Wimmer: „Ist für mich schon besondere eine Ehre“

Michael Wimmer ist der achte deutsche Trainer bei der Wiener Austria und er soll die Veilchen sportlich gesehen wieder in die Spur bringen. Schon Trainer-Größen wie Christoph Daum und Joachim Löw sind am Verteilerkreis an der Linie gestanden. „Ist für mich schon besondere eine Ehre“, betont der 42-Jährige. Im Anschluss an die erste Pressekonferenz erzählt der gebürtige Bayer über seine Ambitionen und in welche Richtung er das Spiel mit den Violetten lenken möchte.