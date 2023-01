Motorradfahrer bei Unfall in Graz schwer verletzt

Schuldfrage offen

Der Motorradfahrer überholte just in diesem Moment ein am Unfall unbeteiligtes Auto und es kam zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden Pkw. Dabei zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Welcher der Verkehrsteilnehmer schuld an dem Unfall war, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.