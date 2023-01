8,2 Mrd. Euro: Tirol jubelt über Plus bei Exporten

EU, restliches Europa und Asien an Spitze

Die drei Regionen, in denen Tirol die meisten Exporte zählte, sind die EU, das restliche Europa sowie Asien. Die Bilanz für die EU-Staaten beläuft sich auf 5,2 Milliarden Euro (+17,3 Prozent), für den Rest Europas auf 1,9 Milliarden € (+19,4 Prozent). Am beliebtesten sind Tirols Waren in Deutschland, Italien, der Schweiz und in Liechtenstein. Zu den Eidgenossen und ins Fürstentum wanderten sogar um 23 Prozent mehr Güter als im Vergleichszeitraum 2021.