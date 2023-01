Ruder-Trip: 1500 Kilometer im Boot auf dem Ozean

Von München aus flog die Atterseerin via Stopp in Brasilien 27 Stunden nach Südargentinien, ehe übermorgen der Aufbruch auf dem Südpol am Plan steht. Die Expedition wird am 12. Jänner starten und zwei eisige Wochen dauern. Denn obwohl da aktuell Sommer ist, werden eher Minusgrade an der Tagesordnung stehen.