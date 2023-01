ÖFB-Kicker schießt seinen Klub gegen Lyon zum Sieg

Was für ein Erfolgserlebnis für ÖFB-Legionär Muhammed Cham! Der 22-Jährige hat seinen Klub Clermont Foot (Partnerverein von Bundesligist Austria Lustenau) am Sonntag in Frankreichs Fußball-Ligue 1 zu einem 1:0-Auswärtssieg gegen Olympique Lyon geschossen.