Männer leben zu Silvester besonders gefährlich

Vom ohrenbetäubenden Knaller bis hin zur leuchtenden Rakete: Nachdem zu Silvester 2020 Feuerwerke in ganz Österreich komplett untersagt waren und es auch im Vorjahr vor allem wegen Corona noch zu Einschränkungen kam, werden es die Tiroler in diesem Jahr wieder so richtig krachen lassen. Aber Achtung: Feuerwerke sind auch brandgefährlich. Der „Verletzungsteufel“ schlägt fast nur bei Männern zu.