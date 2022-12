Spektakulär in das neue Jahr

Heute, Samstag, ist es so weit: Das große Silvester-Spektakel, präsentiert von der „Krone“, bringt den Grazer Hauptplatz zum Leuchten! Mit fünf Shows wird so nicht nur der Jahreswechsel zu einem Feuerwerk an Farben – es werden faszinierende Lasershows, 40 Meter hohe Wasserfontänen, riesige Feuerbälle und jede Menge Musik geboten.