ÖBB: Dilitz wird neuer Regionalmanager in Tirol

„Ich bin stolz, die Rolle des ÖBB Regionalmanagers in Tirol zu übernehmen und freue mich auf die neuen Herausforderungen“, so der langjährige ÖBB-Mitarbeiter. Auch das Vorstandsteam der ÖBB Personenverkehrs AG ist erfreut, so rasch einen Nachfolger für diese wichtige Position gefunden zu haben. „Unseren neuen Regionalmanager erwarten in den nächsten Jahren zahlreiche Aufgaben, wie die Weiterführung eines erfolgreichen Generationenwechsels, die Vorbereitung und Umsetzung der Leistungsausweitungen im Fahrplan 2024 sowie die Implementierung der neuen Siemens Desiro ML Fahrzeuge im Nahverkehr. Wir sind überzeugt davon, dass Werner Dilitz diese Aufgaben mit viel Know-how und Elan meistern wird“, meint Sabine Stock, Vorständin ÖBB Personenverkehrs AG.