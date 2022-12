Missbrauchsklage gegen Rockstar Steven Tyler

Tyler schrieb von Beziehung zu „Teenie-Braut“

Zwar wird Tyler in der Klage nicht namentlich genannt, aber Holcomb hatte in der Vergangenheit bereits über die angebliche Beziehung zu dem Rocker gesprochen. Und auch Tyler selbst schrieb in seinen Memoiren „Does the Noise in My Head Bother You?“ von einer „Teenie-Braut“, die er fast geheiratet hätte. „Ihre Eltern verliebten sich in mich und überschrieben mir das Sorgerecht, damit ich nicht verhaftet würde, falls ich sie für meine Tournee aus dem Staat mitnehmen“, hieß es in dem Werk, allerdings ohne einen Namen zu nennen.