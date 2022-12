Ein Match für die Natur und den Umweltschutz

Heuer im Sommer wechselte Carina Wenninger von Bayern München zum AS Roma. Haben Sie sich schon in Italien eingelebt? „Ja, das Leben in Rom ist wunderbar, einziges Manko ist der viele Müll in der Stadt.“ Wie steht es um die Italienisch-Kenntnisse? „Verstehen tue ich mittlerweile fast alles, beim Sprechen gibt es noch Aufholbedarf.“ Dass sich die 31-Jährige (122 Länderspiele) an ihrer neuen Wirkungsstätte so wohlfühlt, hat vor allem mit der persönlichen Betreuung zu tun. „Die ist wirklich perfekt. Wir haben drei Athletiktrainer, Ernährungsberater, zwei Psychologen und und und. Aber infrastrukturmäßig hinkt Italien Österreich oder Deutschland weit hinterher.“