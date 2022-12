Vier Verletzte nach Unfällen auf der Piste

In Wagrain verletzten sich am Donnerstag gleich drei Skifahrer. Am Vormittag krachte ein 11-jähriger Schüler in eine mit Matten bepolsterte Liftstütze. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach gebracht, wo ihm eine Gehirnerschütterung diagnostiziert wurde.