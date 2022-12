Mr. Olympia tritt zurück ++ Suljovic bietet Fight

Matthias Mayer verkündet noch vor dem Super-G in Bormio völlig überraschend seinen Rücktritt, Startschuss für die 71. Vierschanzen-Tournee und Mensur Suljovic muss sich nach einem unterhaltsamen Fight Michael van Gerwen geschlagen geben - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 29. Dezember.