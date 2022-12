Abgänge lassen die Wolfurter ziemlich kalt

Was bei Bernhard zwar keine übermäßige Freude auslöst, ein unüberwindbares Problem stellt es aber trotzdem nicht dar. Obwohl der Kader der Hofsteiger bereits den gesamten Herbst knapp bemessen war, wird es kaum Neuverpflichtungen geben. Stürmer Kubilay Kalkan von den Austria Lustenau Amateuren wechselt aber fix nach Wolfurt. „Wir werden versuchen, es hauptsächlich mit unseren eigenen Spielern zu richten“, sagt der Sportchef, „zumindest ist in dieser Saison der Druck nicht ganz so groß.“