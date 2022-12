Im Ländle wird’s gefährlich

Natürlich wollten wir gewinnen, wir haben kein schlechtes Spiel gespielt, konnten unsere Chancen nicht nutzen, damit haben wir letztlich so unsere Probleme“, resümiert Nicolai Meyer die 1:2-Niederlage der Eisbullen in Linz. Für die McIlvane-Truppe war es in dieser ICE-Saison der zweite Misserfolg im Penaltyschießen. Den ersten erlitt Salzburg vor einem Monat in Feldkirch. Wo die Mozartstädter heute (19.30) 48 Stunden nach der Partie in der Stahlstadt wieder im Ländle antreten.