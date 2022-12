Waggons besprüht: Sprayer attackierte ÖBB-Security

Jahr für Jahr beklagen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) einen Millionenschaden aufgrund Graffitis und sonstiger Schmierereien. Die Übeltäter auszuforschen, ist meist schwierig. Nicht so in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck: Dort wurde ein 23-jähriger Deutscher von Securitys auf frischer Tat ertappt, als er Waggons verunstaltete. Ein Sicherheitsmann „bezahlte“ dies mit einem heftigen Faustschlag!