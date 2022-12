Die drei Hunde konnten nicht mehr gerettet werden

Die Brand-Serie rund um die Weihnachtsfeiertage reist nicht ab, nun kamen dabei Tiere ums Leben: Am Dienstag, dem 27.12.2022 fing ein Wohnwagen in Längenfeld Feuer. Der Wohnwagen war am dortigen Campingplatz abgestellt. Die deutschen Hunde-Besitzer waren gerade im Skigebiet Sölden unterwegs, als der Brand im Innenraum des Wohnwagens ausbrach. Darin befanden sich die drei Hunde, die nicht mehr aus den Flammen befreit werden konnten. Die Brandursache wird zum jetzigen Zeitpunkt noch ermittelt, ebenso die Schadenshöhe.