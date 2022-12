Wenn auch die Berufung nicht mehr möglich ist

Karge Pension

Doch den schwerkranken Senior plagen nun auch noch finanzielle Sorgen. Denn mit seiner Pension von gerade einmal 1100 Euro im Monat kommt er nicht allzu weit. Obwohl der Tennislehrer immer sehr bescheiden gelebt hat und in Braunau in einer sehr karg eingerichteten Zwei-Zimmer-Wohnung lebt, ist das Geld knapp. Auch die vielen Fahrten ins Uniklinikum nach Salzburg haben ein Loch in sein Budget gerissen. Sie, liebe „Krone“-Leser, können helfen.