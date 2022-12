Kein Verfahren gegen Beamtin von Polizei-Notruf

Messerattacke in Fitnessstudio

Über den Verdächtigen wurde am Freitag Untersuchungshaft verhängt. Der 27-Jährige hatte am Mittwoch der Vorwoche in Vöcklabruck seine Ehefrau in dem Fitnessstudio, in dem sie arbeitet, mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt. Der Täter wurde wenig später festgenommen.