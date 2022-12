Junger Musiker von Pkw erfasst: Schwer verletzt

22-Jähriger wollte Kollegen über Straße lotsen

Auch in Dietersdorf bei Loipersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) waren Neujahrsspieler am Stefanitag unterwegs, darunter ein 22-jähriger Mann. Am späten Nachmittag wollte er beim Überqueren der L 444 Fahrzeuge anhalten, um seine Musikerkollegen über die Straße zu lotsen.