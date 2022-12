Kein Pflegegeld für beeinträchtigten Familienvater

Kein Pflegegeld für Familienvater

Doch nicht nur, dass der Maschinenring-Mitarbeiter seinen Job aufgeben hat müssen, gibt es für ihn vorerst weder Pflegegeld noch die Aussicht auf eine Pension. „Und das ist besonders schmerzlich, weil wir das Erdgeschoss umbauen müssen. Mein Mann ist nicht mehr in der Lage, in den ersten Stock zu gelangen. Der Umbau im Parterre ist allerdings kostspielig. Und Geld ist in unserer Familie momentan leider knapp“, erzählt seine Frau. Die Familie sei deshalb auf Spenden und das Kindergeld angewiesen.