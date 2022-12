Raketen, Böller & Co: Sind sie noch zeitgemäß?

Nachdem alle Jahre wieder das Christuskind gekommen ist, kommt kurz darauf Silvester. Weltweit werden hierbei Milliarden an Raketen, Knallfröschen und Co angezündet, um den Jahreswechsel zu feiern. Doch immer mehr Menschen wollen dieser Tradition nicht folgen; sei es aus Gründen des Umweltschutzes, des Tierschutzes oder um Geld zu sparen. Auch landen jedes Jahr zahlreiche Verletzte aufgrund des unsachgemäßen Umgangs mit den Sprengkörpern in den Spitälern. Was sagen Sie zu dieser Entwicklung und wie halten Sie es dieses Jahr zu Silvester? Wir freuen uns über Ihre Meinung dazu!