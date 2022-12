20 Jahre nach Abgang: „Magic Ivo“ kehrt zurück!

„Verstehen uns blind“

Ivo ist sich sicher: „Wir verstehen uns auch nach all den Jahren noch blind. Aber ganz so schnell wie damals sind wir auch nicht mehr. Das muss man bei jedem Pass bedenken“, lacht Vastic, der sich über ein Grazer Derby im Laufe des Turniers freuen würde: „Spiele gegen den GAK waren immer etwas Besonderes.“ Aktuell ist Vastic U18-Individualtrainer der Wiener Austria. Eine dauerhafte Rückkehr nach Graz kann er sich durchaus vorstellen: „Schauen wir, was die Zeit bringt. Meine Familie warimmer sehr glücklich in der Steiermark.“ Vielleicht kommt Ivo ja am 27. Dezember beim Hallenturnier wieder auf den Geschmack.