So wird Weihnachten in Salzburg nicht einsam

An Weihnachten erstrahlt in vielen Rotkreuz-Dienststellen wieder das ORF-Friedenslicht. Dieses kann am 24. Dezember in vielen Rotkreuz-Dienststellen im Bundesland Salzburg abgeholt werden. Auch das ORF Landesstudio Salzburg öffnet seine Türen zur Friedenslicht-Abholung am Weihnachtstag.