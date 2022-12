Wenn das Christkind eine Polizeiuniform trägt

Auch die Polizeiinspektion Graz-Lendplatz berührte mit dieser Aktion: Das Team beteiligte sich an der Christkindbrief-Aktion von Caritas und „Krone“. Die Beamten spendeten eine „Montessori Motoriktafel“ für das Familienhaus St. Christoph in Graz-Liebenau. Dabei handelt es sich um eine sozialpädagogische Einrichtung, in der minderjährige und volljährige Mütter bzw. Väter auf dem Weg in ein selbstständiges Leben vorbereitet und unterstützt werden.