Wie man im Krisenjahr in Weihnachtsstimmung kommt

Schnee, Kekse und Tannenduft

Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer bringt uns mit einem herzergreifenden Satz in Weihnachtsstimmung. Ihn beflügelt „der Gedanke an die strahlenden Augen meiner Söhne, wenn am Heiligen Abend nach dem Besuch der Kindermette das Glöckchen läutet, die Kerzen am Christbaum brennen und wir gemeinsam unter dem Christbaum Bescherung feiern.“ Und bei seiner Kollegin Michaela Langer-Weninger hilft folgendes Rezept: „Schnee, Kekse, Tannenduft und so mancher Weihnachtshit im Radio – ganz besonders aber die Zeit im Kreis meiner Liebsten.“ Weihnachten ist eben Familienzeit, wie sie sagt.