Weihnachten auf der Kinderstation in Leoben

Drei Tage ist Paul (Name geändert) erst alt. Sein erstes Weihnachten erlebt er in einem Brutkasten auf der Intensivstation im LKH Hochsteiermark in Leoben - wegen einer Blutvergiftung. Seine Mama hat Tränen in den Augen: „Sein dreijähriger Bruder fragt immer, wann wir endlich heim kommen.“