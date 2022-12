Gesundheitliches Problem: Frau kracht in Auslage

Ereignet hat sich der aufsehenerregende Unfall gegen 21.15 Uhr. Die 60-jährige Tirolerin war in Wörgl auf der B171 in Richtung Westen unterwegs, als sie aufgrund eines „akuten gesundheitlichen Problems“ von der Fahrbahn abgekommen sein dürfte und unkontrolliert in die Auslage des Modegeschäftes krachte.