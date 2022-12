Überschüssigen Sonnenstrom mit dem Speicher nutzen

Mit „KroneSissi“ weiter in Richtung Energieunabhängigkeit

Um unseren Kunden einen weiteren Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit zu ermöglichen, bietet „Krone“-Sonne ein Gesamtpaket bestehend aus Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher an, mit dem auch sie den überschüssigen Sonnenstrom nutzen können. Aufrechte Bestellungen einer PV-Anlage von „Krone“-Sonne können um einen Speicher „KroneSissi“ erweitert werden, ebenso können im Rahmen von „Krone“-Sonne bereits installierte PV-Anlagen um einen Speicher „KroneSissi“ nachgerüstet werden.