Leise schmilzt der letzte „Weihnachtsschnee“ dahin

Sonniger Christtag

Am Christtag erwartet uns dann eine deutliche Wetterberuhigung, tagsüber setzt sich – bei weiter milden Temperaturen – die Sonne durch. Auch der Stefanitag bleibt mild und sonnig. Zum Abend hin fängt es am Montag freilich in Nordtirol von Westen her an zu regnen. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1500 Metern.