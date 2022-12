VinziBus & Merkur-Mitarbeiter verteilten Geschenke

In der steirischen Landeshauptstadt konnte am Mittwoch rund 70 bedürftigen Menschen eine Freude bereitet werden: Der VinziBus besuchte jene Menschen in Graz und überreichte ihnen Geschenke, die die Pfarre St. Vinzenz in der Vorweihnachtszeit unter der Aktion „Weihnachten in der Schuhschachtel“ gesammelt hat. Alles, was eben in eine Schuhschachtel passt, wurde von großzügigen Steirern gespendet.