Seit 25 Jahren: Bauern als filigrane Krippenbauer

„Es wird scho glei dumpa“ erklang es in den Räumlichkeiten des Bildungszentrums LLA in Imst, doch in den 15 Krippen leuchteten die Laternen hell. Krippen, die von zwölf Schülern und drei Schülerinnen in filigraner Handarbeit gefertigt wurden. „Wir bauen schon seit 25 Jahren mit den Schülern Krippen, heuer werden sie zum ersten Mal der Öffentlichkeit zur Schau gestellt“, begründet Direktor Thomas Moritz am Dienstag den „Auflauf“ an Menschen.