Party eskalierte: Bursche (15) mit Messer bedroht

Spritztour ohne Führerschein

Denn wie sich im Zuge umfangreicher Ermittlungen herausstellte, kam es in der Partynacht zu etlichen Straftaten. So kaperte ein 17-jähriger Partybesucher kurzerhand das elterliche Auto aus der Garage und unternahm eine Spritztour von rund hundert Kilometern - ohne Führerschein. Anschließend parkte er das Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz in Deutsch-Wagram.