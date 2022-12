Laute Misstöne bei Argentiniens Weltmeister-Party

Die WM-Party in Argentinien nach der Rückkehr von Lionel Messi, der gestern auch in seiner Heimatstadt Rosario gefeiert wurde, und Co. geriet völlig außer Kontrolle. Ein 24-jähriger Fan erlag gestern nach einem Sturz von einem Dach in Buenos Aires seinen Kopfverletzungen. Ein Fünfjähriger liegt im Koma, nachdem ihn ein Marmor-Brocken eines Denkmals am Kopf getroffen hatte. Es kam zu schweren Ausschreitungen, bei denen es acht Verletzte gab.